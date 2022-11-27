ОВА: оккупанты попали в линии электропередач, которые питают Херсон

Утром российские захватчики ударили по линиям электропередач, которые питают Херсон, энергетики смогли починить сеть меньше, чем за полчаса, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Только что рашисты попали в линии электропередач, которые питают город. Специалисты "Херсоноблэнерго" уже работают над их восстановлением" , - сообщил он.

Через 30 минут глава ОВА написал, что украинские энергетики починили поврежденные российскими обстрелами электросети меньше, чем за полчаса.

Янушевич отметил, что в дома херсонцев, которых 26 ноября подключили к сети, снова вернули свет.

Также энергетики подали напряжение по высоковольтным линиям на 150 кВ, чтобы подключать свет новым потребителям.

Янушевич напомнил, что дома жителей Херсона начали поэтапно подключать к электроснабжению 26 ноября. И по состоянию на утро 27 ноября, около 5% херсонцев уже имели свет в своих домах.