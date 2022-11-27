Стефанчук: Рада хочет лишить мандатов 10 беглых нардепов, но это не просто

Верховная Рада хочет забрать мандаты у около 10 народных депутатов, которые выехали из Украины во время полномасштабной войны с Россией, и не вернулись к работе в парламенте, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Суспільному", которое транслировалось во время национального телемарафона.

Он отметил, что этих депутатов уволили со всех должностей, которые они занимали в Раде. Им тоже не выплачивают заработную плату.

"Мы ожидаем сейчас каких-либо потенциальных решений по лишению мандата этих народных депутатов, но это сделать не так просто" , - сказал Стефанчук.

Так, в Конституции Украины четко прописаны основания для лишения мандата депутата:

сложение полномочий по личному заявлению;

вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении нардепа;

признание депутата судом недееспособным или безвестно отсутствующим;

прекращение его гражданства или его выезда на постоянное проживание за пределы Украины;

если в течение 20 дней со дня возникновения обстоятельств, приводящих к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства не устранены;

невхождение нардепа, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода депутата из состава такой фракции;

смерть депутата.

Таким образом, Верховная Рада не может принять решение, основанное на причинах, не прописанных в Конституции. А саму Конституцию нельзя менять во время военного положения.

"Но мы найдем возможность попрощаться с этими народными депутатами" , - сказал Стефанчук.

Он также отметил, что мандат можно забрать у депутатов в случае обнаружения у них двойного гражданства, из-за отсутствия в месте постоянного проживания в течение определенного срока.

Стефанчук добавил, что сейчас прорабатывается вопрос об экстрадиции некоторых нардепов, которые находятся в Европе. Однако для этого нужно решение суда, которое вступит в силу.

Напомним, недавно Игорь Васильковский и Вадим Рабинович потеряли мандаты из-за лишения гражданства.

К тому же, Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Дмитрия Шенцева.