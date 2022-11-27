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Украина согласилась на визит главы МИД Бельгии, которая посещала Крым

Украина согласилась на визит главы МИД Бельгии, которая посещала Крым
Фото: president.gov.ua

Официальный Киев дал согласие на визит в Украину в составе бельгийской правительственной делегации главы МИД Аджи Лябиб - который до сих пор не согласовывали из-за ее незаконной поездки в оккупированный Крым еще в роли журналистки, за который она в итоге извинилась, сообщает Европейская правда.

Из Twitter Аджи Лябиб известно, что она прибыла в Киев вместе с премьером Александром де Кроо, вместе с ним была на встрече с Зеленским, встречалась с общественными активистами, а в воскресенье посетила Бородянку.

Также во время визита в субботу 26 ноября де Кроо объявил, что Бельгия сделает вклад в размере 10 млн евро в инициативу для поставки украинского зерна в беднейшие страны Азии и Африки. В этот же день стало известно, что Бельгия планирует предоставить Украине мобильные лаборатории и подводные беспилотники.

Как известно, после назначения Аджи Лябиб на должность политические оппоненты вспомнили о ее поездке в оккупированный Крым в 2021 году, куда она ездила как журналистка. После огласки в МИД Украины заявили, что "не будут закрывать глаза" на ситуацию.

Уже в должности Лябиб написала украинскому коллеге Дмитрию Кулебе письмо, в котором выразила поддержку Украине, подчеркнув принадлежность Крыма и Донбасса к Украине.

Позже на полях неформальной встречи европейских глав МИД в Праге Лябиб встретилась с Кулебой и объяснила свой визит в оккупированный Крым, признав нарушения при пересечении границы. Первое время после этого о возможности визита Аджи Лябиб в Киев не вспоминали - хотя ранее она выражала такое желание.

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