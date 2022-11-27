G7 обсудит расследование военных преступлений РФ и энергоподдержку Украины
Министры иностранных дел и юстиции стран "Большой семерки" соберутся на отдельные встречи. Главы МИД обсудят поддержку украинской электросети в условиях российских обстрелов. Главы Минюстов обсудят расследование совершенных в Украине военных преступлений и привлечение виновных к ответственности, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил Марк Бушманн, министр юстиции Германии, которая сейчас председательствует в G7.
Встреча министров юстиции станет первой в таком формате в истории G7 состоится в понедельник-вторник в Берлине.
"Мы будем говорить в основном об ужасных военных преступлениях, совершаемых на территории Украины, которые мы хотим расследовать и привлечь виновных к ответственности. Для этого мы договоримся о еще более эффективной координации", — отметил министр.
Кроме того, Германия как председательствующая в Группе семи инициировала встречу на уровне министров иностранных дел, чтобы подумать, как поддержать Украину в условиях постоянных повреждений энергосети в результате российских ракетных ударов.
Министр иностранных дел Анналена Бербок назвала удары РФ по гражданской инфраструктуре бесчеловечным преступлением, которое невозможно толеровать.
"Путину нравится погружать украинцев в холод и тьму с помощью ракет. Но он никогда не сломит и вашу жажду свободы, и нашу поддержку. На следующей неделе в Бухаресте, как председательствующая в G7 страна, мы пригласим на встречу партнеров на уровне глав МИД, чтобы инициировать дальнейшую поддержку для поставок электроэнергии в Украину", — заявила Бербок.