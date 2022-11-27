G7 обсудит расследование военных преступлений РФ и энергоподдержку Украины

Министры иностранных дел и юстиции стран "Большой семерки" соберутся на отдельные встречи. Главы МИД обсудят поддержку украинской электросети в условиях российских обстрелов. Главы Минюстов обсудят расследование совершенных в Украине военных преступлений и привлечение виновных к ответственности, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил Марк Бушманн, министр юстиции Германии, которая сейчас председательствует в G7.

Встреча министров юстиции станет первой в таком формате в истории G7 состоится в понедельник-вторник в Берлине.

"Мы будем говорить в основном об ужасных военных преступлениях, совершаемых на территории Украины, которые мы хотим расследовать и привлечь виновных к ответственности. Для этого мы договоримся о еще более эффективной координации" , — отметил министр.

Кроме того, Германия как председательствующая в Группе семи инициировала встречу на уровне министров иностранных дел, чтобы подумать, как поддержать Украину в условиях постоянных повреждений энергосети в результате российских ракетных ударов.

Министр иностранных дел Анналена Бербок назвала удары РФ по гражданской инфраструктуре бесчеловечным преступлением, которое невозможно толеровать.