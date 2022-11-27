Германия сообщила о предоставлении Украине танковых тягачей и бронемашин

В федеральном правительстве Германии обновили публичный список переданной Украине военной помощи, из которого следует, что за эту неделю передали еще два танковых тягача и 14 защищенных машин, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Так, отмечается, что в настоящее время Украине передали уже 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh, тогда как на прошлой неделе в списке указывали 8 переданных единиц этой техники.

Обновили и количество переданных защищенных машин (Grenzschutzfahrzeuge): всего 53, по сравнению с 39 по состоянию на прошлую неделю.

Также сообщается, что готовят к передаче 14 гусеничных машин с дистанционным управлением.

Ранее таким образом стало известно о дополнител﻿ьных боеприпасах для реактивных систем залпового огня MARS II, средствах защиты от дронов, устройствах разминирования, автомобильной технике, запчастях и полевых обогревателях.