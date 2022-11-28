Премьер Британии допускает увеличение военной помощи Украине

Британский премьер-министр Риши Сунак намерен сохранить или увеличить военную помощь Украине в следующем году.﻿﻿ Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выдержку из первой большой внешнеполитической речи действующего главы британского правительства Риши Сунака, которую он планирует произнести 28 ноября, сообщает Украинская правда.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году.

И мы предоставим новую поддержку противовоздушной обороны" , - говорится в речи премьера.

Издание отмечает, что поддержка Украины британским правительством осталась неизменной после смены премьер-министров.

Напомним, в сентябре Великобритания заявила, что она является вторым по величине военным донором Украины после Соединенных Штатов и предоставила в этом году 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,8 миллиарда долларов) помощи.