Ситуация на фронте утром 28 ноября: информация Генштаба

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опросное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области, сообщает Деловая столица.

"Враг нанес 4 ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусеевке на Днепропетровщине, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам" , - отметили в ведомстве.

В Генштабе добавили, что угроза ракетных ударов российских кафиров по объектам критической инфраструктуры сохраняется.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Янжуловка, Николаевка и Галагановка Черниговской области и Свободная Слобода Сумской области.

На Слобожанском направлении поражения из минометов и реактивной артиллерии потерпели районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Огирево, Волчанск, Бочково, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам Бологовки, Каменки, Купянска, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестового Харьковской области.

На лиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы со всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ямполевка и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневого поражения из танков и артиллерии потерпели объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Новогоровка, Донецкая область.

На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии столкновения.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты в позиционной обороне. Не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.