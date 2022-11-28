Украинский автопром: уникальные фото перспективных разработок

Украинский автопром сегодня переживает не лучшие времена, однако на заре 90-х ситуация была совсем иной, сообщает Автоцентр.

Отечественные автозаводы просто заваливали новинками. Так, весной 1993 года в Киеве, на ВДНХ прошла этапная выставка «Украинская автомобильная промышленность», где было на что посмотреть.

Журналистам удалось достать уникальные фотографии, сделанные на этой выставке. Большая часть их выполнена с высоты птичьего полета, а точнее с 50-метровой автовышки.

На фото изображены, в частности, автомобили «Таврия» в перспективных исполнениях, разработанных научно-техническим центром «ЗАЗ Автотехника». Это машина шасси с кабиной, модель с ГБО, а также машина с прицепом. Просматривается также «Таврия» с отдельным кузовом фургон, машина в медицинском исполнении, а также грузовой вариант ЗАЗ-968 МП – с открытой платформой вместо задних сидений.

А вот на этом снимке в левом углу отчетливо видны перспективные микроавтобусы «Сула», разработанные на шасси УАЗ «буханка» институтом «Укравтобуспром». Первый снизу – медицинсий автомобиль, третий – микроавтобус. А между ними – УАЗик с видоизмененным кузовом, также медицинский. Машины планировали производить в Лубнах, на заводе «Агрореммаш», но так и не наладили производство.

А это перспективный внедорожник ЛуАЗ-1303. Внешне машина ничем не отличается от серийной, однако стоило только заглянуть под капот…. А там опытный дизельный двигатель харьковского Завода им. Малышева.

На этой фотографии видна линейка грузовых автомобилей КрАЗ. Здесь представлены как автокраны, так и различный топливозаправщики, в том числе с прицепом и полуприцепом.