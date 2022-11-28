Проблемы с сертификацией автоцистерн могут усилить дефицит топлива

Автоцистерны остаются едва ли не единственным действенным способом доставки горючего в Украину. Но предпринимателям для получения разрешения нужно затратить немало средств и месяц времени, чтобы им просто разрешили перевозить горючее, сообщает 24 Канал.

Обязательная сертификация автоцистерн, введенная в сентябре 2022 г., существенно усложняет, а иногда и делает невозможным работу транспорта.

По словам трейдеров, сертификат необходим для получения свидетельства о допущении автоцистерн к перевозке опасных грузов. Однако получить его пока дорого и проблематично.

"МВД аккредитовало только 4 компании. Одна в Мариуполе, вторая — в Николаеве, третья — в Одессе, четвертая — в Киеве" , — говорит собеседник издания, отметив, что фактически работает только два последних, поскольку Мариуполь оккупирован, а у центра, который находится в Николаеве, до сих пор нет базы, на которой он смог бы работать.

По его словам, две компании просто физически в короткие сроки не смогут обеспечить потребности всего украинского флота газовозов и бензовозов, который за последнее время еще и увеличился вдвое.

Другой оператор рынка сетует на пристрастие инспекторов.

"Я в Киеве сейчас прохожу сертификацию. Эксперт посмотрел машину – все нормально. Отдали документы и уже неделю не могу получить свидетельство. То у них света нет, то еще что-то. Но крупные компании получают сертификаты. А у меня автоцистерна на простое" , – рассказывает еще один поставщик автогаза.

Финансовый аспект также актуален.

"Расходы на сертификацию одной автоцистерны составляют около 55-60 тыс. грн. , не считая отдельно расходов на дегазацию, транспортных расходов на доставку автоцистерн, фактического простоя этих автоцистерн в течение почти календарного месяца" , — говорит еще один поставщик LPG.

Его коллега из центральной части Украины добавляет, что 15-20 тыс. грн еще нужно отдать инспектору сверху, чтобы хоть как-то активизировать работу.

Из-за такой ситуации члены Украинской ассоциации сжиженного газа (УАСХ) уже обратились в Кабинет министров и МВД с просьбой приостановить приказ МВД Украины от 09.09.2022 г. №569, которым, собственно, и были введены новации, на срок действия военного положения или до его отмена.