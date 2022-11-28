Генштаб: За сутки ВСУ уничтожили почти 600 оккупантов

Согласно данным Генштаба ВСУ, за сутки 27 ноября украинские военные уничтожили 590 оккупантов, общие потери российской армии в полномасштабной войне достигли 87900 тысяч человек.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.11 ориентировочно составили:

личного состава - около 87900 (+590) человек ликвидировано,

танков - 2908 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 5861 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1899 (+2) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средств ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1555 (+0),

крылатых ракет - 531 (+0),

кораблей/катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4416 (+4) ед,

специальной техники - 163 (+0).

Данные уточняются.