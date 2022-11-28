Атаки на инфраструктуру привели к удвоению донатов на ВСУ – исследование

По данным Опендатабот, в дни массированных ракетных обстрелов украинцы активнее донатили на ВСУ – только в октябре общая сумма пожертвований благотворительным фондам United24, "Вернись живым" и Фонд Притулы составили 1,5 миллиарда гривен, сообщает Экономическая правда.

Наибольшее сборы зафиксировано на платформе United24. За полгода работы платформы на счета НБУ зашло более 6,8 млрд грн:

83% средств или 5,6 млрд грн – на счет ВСУ;

11% или 745 млн грн – на счет для медицинской помощи;

6% или 429 млн грн – на гуманитарную помощь.

"Больше всего денег за месяц задонатили в июле – 2,24 млрд грн. Основной всплеск в размере приходится на неделю с 04 по 10 июля. Тогда украинцы задонатили 1,86 млрд грн – это 83% от всех поступлений июля. По всей видимости, это произошло после трагедии с обстрелом торгового центра в Кременчуге" , – говорится в сообщении.

В августе и сентябре в среднем украинцы донатили 90 млн грн в неделю. А уже после первой большой бомбардировки энергетической инфраструктуры с 10 по 16 октября сумма донатов за неделю выросла на 36%. Обстрелы на следующей неделе увеличили поддержку ВСУ в 2,8 раза — на 251 млн грн.

Фонд "Вернись живым" с начала большой войны собрал почти 5 млрд грн. Так же, как и в случае с United24, количество донатов и их сумма существенно выросли после начала массированных обстрелов инфраструктуры в октябре.

За период с 10 по 16 октября украинцы задонатили 108 млн. грн. Это в 1,6 раза больше, чем за неделю до того. Похожая ситуация произошла и после обстрелов в ноябре. Так, с 14 по 20 ноября украинцы пополнили счета фонда на 140 млн. гривен. Это в 2,3 раза больше, чем неделю назад.

Фонд Притулы за 9 месяцев от большого вторжения собрал не более 3 млрд грн. Количество пожертвований после начала массовых обстрелов гражданской инфраструктуры существенно возросло – в более чем 3 раза в месяц.