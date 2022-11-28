Обход санкций включён в список преступлений против Евросоюза

Совет ЕС признал преступлением обход введенных Евросоюзом санкций, включив нарушение ограничительных мер в соответствующий список в Договоре о функционировании ЕС, сообщает Новое время.

На сайте структуры говорится, что решение было принято единогласно в контексте войны России против Украины и санкций, которые систематически вводятся против Москвы.

В Совете ЕС пояснили, что крайне важно полностью реализовать все введенные против РФ ограничительные меры.

"В настоящее время государства-члены ЕС по-разному определяют, что является нарушением ограничительных мер и какие меры наказания должны применяться в случае нарушения. Это может привести к разной степени исполнения санкций и риску обхода этих мер, что потенциально позволит лицам, находящимся под санкциями, продолжать получать доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых направлены меры ЕС" , — заявили там.

В Совете ЕС добавили, что включение обхода санкций в список преступлений ЕС является первым из двух шагов, направленных на обеспечение одинаковой степени применения ограничений на всей территории ЕС и пресечение попыток обойти или нарушить меры ЕС.

Следующим шагом будет то, что Еврокомиссия представит предложение по директиве, содержащей минимальные правила, касающиеся определения уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС. Затем этот проект директивы должен быть обсужден и принят Советом и Европейским парламентом.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины десятки стран, в том числе ЕС и США, начали вводить масштабные санкции против России. Евросоюз уже ввел восемь пакетов санкций, и работает над девятым.

В конце апреля издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия увеличила поставки нефти ключевым партнерам с Запада в обход санкций. Один из самых популярных способов доставки: танкер с отметкой «пункт назначения неизвестен». Благодаря этому формируется непрозрачный рынок, на котором трудно отследить происхождение нефти.

После этого Еврокомиссия предложила добавить обход санкций в список преступлений против Евросоюза.

До этого, согласно ст. 83 (1) Договора о функционировании Европейского союза, преступлением против ЕС считались терроризм, торговля людьми, сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, подделка платежных средств, а также кибер- и организованная преступность.