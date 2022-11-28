Boeing планирует дать Украине снаряды радиуса действия до 150 км

Пентагон рассматривает предложение компании Boeing поставлять Украине дешевые высокоточные снаряды, которые позволят Киеву наносить удары далеко в тылу российских войск на расстояние до 150 километров. Об этом, со ссылкой на Reuters, сообщает Зеркало недели.

Снаряды GLSDB могут быть поставлены уже весной 2023 года. Они сочетает в себе бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26.

Хотя Соединенные Штаты отклонили запросы на ракету ATACMS радиусом действия 185 миль (297 км), радиус действия GLSDB 94 мили (150 км) позволит Украине наносить удары по военным объектам, ранее недоступным в тылу оккупантов.

GLSDB управляются с помощью GPS, могут преодолевать некоторые электронные помехи, их можно использовать при любых погодных условиях и против бронетехники.

Ракетный двигатель М26 относительно доступен, а GBU-39 стоит около 40 тысяч долларов за штуку, что делает снаряды GLSDB недорогими.

Ресурсы для поставки оружия Украине практически исчерпаны у 20 из 30 стран НАТО.

Речь идет о преимущественно небольших странах. Более крупные страны, такие как Франция, Германия, Италия по-прежнему в состоянии предоставлять помощь. По информации источника NYT, в общей сложности НАТО передало Украине оружия на сумму в 40 миллиардов долларов, что сопоставимо с оборонным бюджетом Франции.