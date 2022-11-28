В Госспецсвязи рассказали о возобновлении мобильной связи в Украине

В Украине доступность базовых станций мобильной связи в Украине превышает 83%, сообщает Новое время.

По состоянию на утро 27 ноября в Украине работало 83% мобильной сети. Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи.

Лучшая ситуация с обеспечением мобильной связью в Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой, Сумской, Ровенской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и Закарпатской областях. Там доступность базовых станций превышала 90% от их общего количества.

В то же время по состоянию на утро 27 ноября в Одесской области было доступно около 70% базовых станций мобильных операторов, в Запорожской — около 50% базовых станций украинских мобильных операторов. Отмечается, что это связано прежде всего с «деятельностью» российских оккупантов.

В остальных регионах доступность сетей колебалась от 70% до 90%. Постепенно возобновляется мобильная связь на недавно деоккупированных территориях Херсона и Николаева.

Ранее президент мобильного оператора Киевстар Александр Комаров заявлял, что в случае полного блэкаута сеть мобильных операторов может превратиться в точечное покрытие.

СЕО Vodafone Украина Ольга Устинова заявила, что в случае полного отсутствия электроэнергии в течение нескольких дней, в отдельных локациях будет работать голосовая связь и смс, интернет-соединения не будет.