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Шмыгаль рассказал европейским дипломатам, чего ждет от новых санкций против РФ

Шмыгаль рассказал европейским дипломатам, чего ждет от новых санкций против РФ
Фото: kmu.gov.ua

Украина ожидает, что в новом пакете санкций Европейского Союза против России будет предусмотрено отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT и запрет на въезд всех граждан России в ЕС, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министрами иностранных дел стран Северной Европы.

"Основными темами нашей встречи было оружие, финансы и санкции против агрессора. В 9-м санкционном пакете рассчитываем на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрещение въезда в ЕС граждан государства-террориста. Значительное внимание также было уделено энергетической сфере и обстрелам Россией нашей критической инфраструктуры", — уточнил он.

Шмыгаль также выразил благодарность странам за их помощь с энергетическим оборудованием.

Как сообщалось, 28 ноября в Киев прибыли министры иностранных дел Латвии, Эстонии, Литвы, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции.

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России.

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