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Резников: 97% целей российских ракет являются гражданскими объектами

Резников: 97% целей российских ракет являются гражданскими объектами
Фото: Facebook

97% от всех целей, по которым наносила удары Россия за 9 месяцев полномасштабной войны, были гражданскими объектами – всего зафиксировано более 16 тысяч ракетных ударов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

"За последние девять месяцев Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине. 97% российских целей являются гражданскими. Мы воюем против террористического государства. Украина победит и привлечет военных преступников к ответственности".

В частности, более 14 тысяч ударов Россия нанесла по домам, из которых более 12 тысяч – в селах и пригородах. Более 250 ударов направлено по объектам транспортной инфраструктуры, около 200 – энергетической, более 500 – по военным объектам и более 800 – по другим объектам.

Напомним:

  • 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом. ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом.
  • 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Российскую Федерацию и ее режим государством-террористом.
  • Европарламент во время голосования в среду поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

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