Украина импортировала электроэнергию из Румынии в тестовом режиме

Украина в течение двух часов в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Румынии. Это может помочь в будущем со стабилизацией энергосистемы страны, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба АО "Энергетическая компания Украины".

Импорт электроэнергии с мощностью 1 МВт длился два часа.

Право на импорт ЭКУ приобрела на аукционе НЭК "Укрэнерго" еще 24 ноября.

"Импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины. Тестовые поставки необходимы для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости" , – добавляет прессслужба.

Отмечается, что ЭКУ недавно также осуществляла импорт электроэнергии из Словакии - 27 октября и 19 ноября.

Напомним, что, согласно данным YASNO, уже в ближайшие дни энергосистема Украины может перейти к привычным графикам отключения.