Штайнмайер поддержал намерение Бундестага признать Голодомор геноцидом

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приветствовал намерение Бундестага признать Голодомор в Украине и квалифицировать его как геноцид украинского народа, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью DW.

"Это была сознательная стратегия сталинского режима в 1932 и 1933 годах, чтобы позволить части населения тогдашнего Советского Союза умереть от голода" , - сказал Штайнмайер.

Немецкий президент добавил, что он "очень, очень благодарен" за то, что парламент решил принять такое решение.

Ранее стало известно, что четыре демократические фракции Бундестага - партии "светофорной коалиции" и ХДС - готовы поддержать резолюцию с признанием Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

В тексте Голодомор признают геноцидом и ставят в один ряд с другими преступлениями против человечности ХХ века, в том числе Холокостом.

Резолюцию должны вынести на голосование 30 ноября, рассмотрение начнется в 18:00 с дебатов, которые продлятся около 40 минут. Следить за голосованием можно будет в трансляции на сайте Бундестага.