Штайнмайер поддержал намерение Бундестага признать Голодомор геноцидом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приветствовал намерение Бундестага признать Голодомор в Украине и квалифицировать его как геноцид украинского народа, сообщает Европейская правда.
Об этом он сказал в интервью DW.
"Это была сознательная стратегия сталинского режима в 1932 и 1933 годах, чтобы позволить части населения тогдашнего Советского Союза умереть от голода", - сказал Штайнмайер.
Немецкий президент добавил, что он "очень, очень благодарен" за то, что парламент решил принять такое решение.
Ранее стало известно, что четыре демократические фракции Бундестага - партии "светофорной коалиции" и ХДС - готовы поддержать резолюцию с признанием Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
В тексте Голодомор признают геноцидом и ставят в один ряд с другими преступлениями против человечности ХХ века, в том числе Холокостом.
Резолюцию должны вынести на голосование 30 ноября, рассмотрение начнется в 18:00 с дебатов, которые продлятся около 40 минут. Следить за голосованием можно будет в трансляции на сайте Бундестага.