Нафтогаз: Более половины поврежденных объектов теплоснабжения уже восстановили

После российских обстрелов по инфраструктуре Украины уже восстановлено 53,3% пораженных объектов теплоснабжения, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что в Украине сейчас начали работу 99,7% котельных. При этом основная задача сегодня, отмечают в Нафтогазе, - обеспечить устойчивую работу этих объектов, а также быстро восстановить поврежденные.

На сегодня уже восстановлено 316 объектов теплоснабжения, что составляет 53,3% от общего количества пораженных объектов.

Самая сложная ситуация наблюдается на освобожденных территориях Харьковщины и Херсонщины, куда направляются особые усилия, ведь до сих пор сохраняется тяжелая ситуация с доступом к коммуникациям.

Напоминаем:

В понедельник, 28 ноября, из-за стремительного роста дефицита в энергосистеме применяются аварийные отключения по всей территории Украины.