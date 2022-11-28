Офис Президента: В Украине оновили карту Пунктов несокрушимости

На онлайн-карте теперь будут отображаться три основных категории, сообщает Деловая столица.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что обновили карту Пунктов несокрушимости.

Внесены изменения в карту﻿ на сайте. Теперь на онлайн-карте будут отображаться три основных категории:

- Пункты Несокрушимости – это места организованные властями и ГСЧС, которые имеют генератор (подзарядка гаджетов), тепло, интернет, чай/кофе, аптечку.

- Пункты Несокрушимости бизнеса – здесь есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты.

- магазины, аптеки, АЗК и банки, которые будут работать при отключении электроэнергии (не предоставляют услуги по подзарядке гаджетов).