Офис Президента: В Украине оновили карту Пунктов несокрушимости
На онлайн-карте теперь будут отображаться три основных категории, сообщает Деловая столица.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что обновили карту Пунктов несокрушимости.
Внесены изменения в карту на сайте. Теперь на онлайн-карте будут отображаться три основных категории:
- Пункты Несокрушимости – это места организованные властями и ГСЧС, которые имеют генератор (подзарядка гаджетов), тепло, интернет, чай/кофе, аптечку.
- Пункты Несокрушимости бизнеса – здесь есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты.
- магазины, аптеки, АЗК и банки, которые будут работать при отключении электроэнергии (не предоставляют услуги по подзарядке гаджетов).
"Будем постоянно инспектировать Пункты Несокрушимости для контроля их обеспечения. Важно, чтобы люди могли получить все необходимое и рассчитывать на помощь в трудные моменты", — уверяет чиновник.