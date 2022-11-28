СМИ: В США началось извержение самого активного вулкана в мире

На Гаваях сегодня, 28 ноября, началось извержение самого активного вулкана в мире – Мауна-Лоа, активность которого последний раз фиксировалась в 1984 году, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

В управлении туризма Гавайев утверждают, что извержение не угрожает населенным пунктам или авиарейсам на остров. Однако в Национальной метеорологической службе людям с респираторными заболеваниями посоветовали оставаться дома.

Выпадение горячего пепла может повредить транспортные средства, здания и растения, загрязнить источники воды, нарушить работу канализационных и электрических систем, а также раздразнить глаза и легкие жителей острова.

Пока потоки лавы сдерживаются в районе вершины Мауна-Лоа, поэтому не угрожают населенным пунктам, расположенным на склоне.

The Mauna Loa volcano in Hawaii is erupting for the first time since 1984. The USGS has issued a "warning" meaning "Hazardous eruption is imminent, underway, or suspected". An ashfall advisory is in effect downwind of the volcano. pic.twitter.com/PB65p5stnO — WeatherNation (@WeatherNation) November 28, 2022

Ранее мы писали, что всего в 25 км от столицы Исландии Рейкьявика произошло извержение вулкана после нескольких дней роста активности землетрясений в этом районе.

Напомним, недавно на острове Кюсю, который находится на западе Японии, произошло извержение вулкана Сакурадзима.