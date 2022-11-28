СМИ: Россия перебросила в Беларусь эшелон с 15 ЗРК "Тор-М2"

Российская Федерация перебросила в Республику Беларусь крупный эшелон с военной техникой: не менее 15-и единиц ЗРК "Тор-М2" и 10 единиц инженерной техники, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Беларускі Гаюн со ссылкой на Сообщество железнодорожников Беларуси.

Эшелон отправился с ЖД-станции Ейск (Краснодарский край РФ) 25 ноября, а 28 ноября уже был замечен в Орше-Центральной (Витебская область РБ). Переброска из Ейска идет на станцию Лесная.

25.11.2022 года в 14:04 со станции Ейск (Северо-Кавказская Ж/Д) на станцию Лесная (Брестское отделение БелЖД) был отправлен воинский эшелон №961, в составе которого находилось не менее 15 единиц ЗРК "Тор-М2" и 10 единиц инженерной техники.

На станцию Орша-Центральная поезд прибыл 28 нобяря в 10:40, отправился в 12:40, на станцию Борисов поезд проследовал в 15:35. Время в пути на станцию назначения составило 4 суток.

По данным белорусских железнодорожников, "это не последний воинский эшелон с грузом такого типа".