ЦНС: Россияне похитили около 900 тонн зерна в Луганской области

Россияне разграбили ООО "Старобельский элеватор" (Луганская область) и вывезли около 900 тонн зерна, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает страница Центра национального сопротивления.

"В частности, было украдено более 600 тонн зерна пшеницы и 275 тонн зерна подсолнечника" , - говорится в сообщении.

Это был урожай 2021 года. Все оно было замечено оккупантами как "бесхозяйственное имущество" и передано в "аграрный фонд "ЛНР".

"То есть по факту россияне просто украли зерно у владельцев, ведь те не сотрудничали с ними. Заметим, что все подобные преступления фиксируются местным подпольем и передаются правоохранительным органам" , - добавили в ЦНС.

Центр напоминает, что никто из совершивших преступление не избежит наказания, предусмотренного уголовным кодексом Украины.

Напомним, что Кабинет министров выделил гуманитарную помощь Судану, Йемену, Кении и Нигерии. Голодающим странам пришлют пшеницу и кукурузу.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новой международной инициативе, - Grain from Ukraine. В ее пределах украинское продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии.