Зеленский: Оккупанты 258 раз обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты за неделю 258 раз обстреляла 30 освобожденных населенных пунктов правобережья Херсонской области, сообщает Новое время.
"В эти сутки, как и каждый божий день, оккупанты вновь обстреливали Херсон и общины области. Только за одну неделю враг 258 раз обстрелял 30 населенных пунктов Херсонской области", — сказал он.
Зеленский добавил, что российская армия повредила и насосную станцию, обеспечивающую подачу воды в Николаев.
"Они ни на что не способны, кроме разрухи. Это все, что они оставляют после себя. И то, что они делают сейчас против Украины — это их попытка отомстить. Отомстить за то, что украинцы уже не раз защищали себя от них", — подчеркнул президент.
С момента освобождения правобережья Днепра в начале ноября украинскими защитниками российские войска регулярно обстреливают Херсон и окрестные населенные пункты.
В воскресенье, 27 ноября, российские войска попали в линии электросетей, питающих Херсон.