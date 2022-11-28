Военнослужащий: Россия планирует на 29 ноября массированный обстрел Украины

Во вторник, 29 ноября, ВС РФ планирует осуществить массированные ракетные удары по Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил известный украинский военнослужащий, лидер организации C14 (сейчас "Основа будущего") Евгений Карась.

По его словам, 29 ноября ВС РФ планирует осуществить новые ракетные удары по Украине.

Вероятность массированной атаки в мирных городах, как утверждает Евгений Карась, составляет 90%.

"Хотят попробовать "большой-большой". Не могу судить о том, сколько нам осталось терпеть. Но учитывая цифры остатка ракет, я так понимаю, еще пять больших обстрелов, и будет в России катастрофа. Но это растянется на два -три месяца" , — продолжил Евгений Карась и добавил, что о планах ВС РФ осуществить новую атаку свидетельствуют многочисленные перехваты.

Подытоживая, лидер организации "Основа будущего" пожелал удачи подразделениям противовоздушной обороны и призвал мирных украинцев "не вешать нос".