Newsweek: Весной в РФ обсуждали возможность ядерного удара по Украине

По данным издания Newsweek, весной 2022 года, после первых провалов российской армии, официальные лица во власти РФ обсуждали возможность применения ядерного оружия для удара по Украине, сообщает Новое время.

Факт таких разговоров подтверждают электронные письма, которые издание получило от информатора из ФСБ с позывным Ветер перемен. Письма поступали на почту российскому правозащитнику, руководителю Антикоррупционного сайта Gulagu.net Владимиру Осечкину.

По данным издания, обсуждения проводились еще за несколько месяцев до того, как кремлевский диктатор Владимир Путин заявлял о готовности к применению ядерного оружия для защиты "территориальной целостности РФ".

Российские генералы и сотрудники ФСБ проводили встречи без участия Путина и высказывали мнение, что диктатор не пойдет на такой шаг, ведь это будет означать поражение России как в глазах противников, так и в глазах нейтральных стран. Также высказывалось мнение, что цепочка командования заблокирует это решение, если Путин даст такой приказ.

"Такой мощный аргумент для локального конфликта продемонстрировал бы военную слабость, которую не мог бы перечеркнуть даже военный успех" , – заявил информатор из ФСБ.

Директор Европейской программы Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Бергманн сообщил, что Путин "отчаянно ищет какой-то способ попытаться изменить этот конфликт".

"Если вы руководитель такого государства, как Россия, вас может огорчать тот огромный запас ядерного оружия, являющийся вашей претензией на статус великого государства, однако, в то же время, эти запасы вроде бы неактуальны - вы не можете ими реально воспользоваться. Все, что вы можете сделать это угрожать их применением" , - заявил Бергманн.

Газета The New York Times 2 ноября сообщила со ссылкой на источники, что высокопоставленные руководители вооруженных сил РФ недавно обсуждали, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие против Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал материал «накачкой темы ядерного оружия».

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.