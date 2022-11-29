ISW: Россияне преувеличивают свои достижения вблизи Бахмута
Аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что недавние заявления оккупантов о продвижении вблизи Бахмута не свидетельствуют о неизбежном окружении города российскими войсками, сообщает Украинская правда.
По сообщению института, геолокационные снимки указывают, что противник, вероятно, захватил село Озариановка, которое находится в 15 км к юго-западу от Бахмута.
В то же время, аналитики ISW отметили, что пока в открытых источниках нет никаких доказательств, подтверждающих заявления оккупантов о захвате Курдюмовки, Клещеевки, Андреевки, Зеленополья, Подгороднего и Спирного с намерением окружить Бахмут с юга и востока.
В институте отметили, что российские источники в рамках длительной информационной операции распространяют ложные заявления о продвижении вокруг Бахмута, а потому недавние сообщения об очередных успехах могут быть частью этой информоперации.
Однако, заверили в ISW, даже если российским войскам действительно удалось взять под контроль населенные пункты к югу от Бахмута, то их достижения все равно не угрожают критически важным трассам Т0513 (Бахмут-Северск) и Т0504 (Бахмут-Константиновка), которые служат для украинских военных подразделений основными наземными путями сообщения с городом. Существует также сеть меньших сельских дорог, которые соединяют с Бахмутом через северо-запад города.
Аналитики института отметили, что ближайшие к Бахмуту российские позиции в Клищеевке и Подгороднем ведут непосредственно к подготовленным украинским оборонительным укреплениям в городе и его западных и северных селах-сателлитах. Российские войска, чтобы продвинуться дальше, должны будут пересечь три километра полей, которые почти не имеют прикрытия и укрытия, а потому, скорее всего, они не смогут быстро выполнить эту задачу.
Таким образом, подытожили аналитики, продвижение российских войск вокруг Бахмута в течение 27 и 28 ноября вряд ли будет иметь эффект на оперативном уровне и не будет быстрым.
Основные выводы ISW:
- Захват Россией нескольких небольших сел вокруг Бахмута 27 и 28 ноября не свидетельствует о неизбежном окружении Бахмута.
- Недавнее развертывание российских войск в Беларуси, вероятно, является частью усилий, направленных на усиление российского тренировочного потенциала и проведение информационной операции.
- Российские блогеры подвергли критике решение министерства обороны РФ о введении жестких таможенных ограничений на импорт товаров двойного назначения, что свидетельствует о продолжающемся и повсеместном недовольстве ведением Россией войны в Украине.
- Российские войска, вероятно, готовятся к новой волне ракетных ударов по Украине на следующей неделе, но такая подготовка, вероятно, имеет целью сохранить недавний темп ударов, а не увеличить его.
- Войска РФ продолжают прилагать усилия для защиты от украинских контрнаступательных операций вокруг Сватово, поскольку российские источники сообщили, что украинские войска продолжают контрнаступление к западу от Кременной.
- Российские войска достигли незначительных успехов к югу от Бахмута.
- Российские войска продолжали укреплять позиции и устанавливать меры безопасности на востоке Херсонской области.
- Украинские войска продолжали наносить удары по российским военным объектам и вдоль критически важных логистических линий на юге Украины.
- Россияне продолжают сталкиваться с проблемами ненадлежащей подготовки и оснащения, а также с низким моральным духом и дисциплиной, поскольку неудачи российских военных имеют значительные внутренние социальные последствия.
- Оккупационные власти продолжали прилагать усилия для интеграции образовательных систем на оккупированных территориях в российскую систему.