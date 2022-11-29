Почему запотевает стекло в автомобиле и как с этим бороться

Сприходом осени погода меняется — дожди идут все чаще, туманные и сырые дни становятся нормой. А ближе к зиме синоптики все чаще обещают снег и заморозки. Так что у автомобилистов могут появится «сезонные» проблемы, которые не давали о себе знать летом. Одна из них — запотевающие стекла, сообщает Автоцентр.

Почему запотевает стекло

Главной причиной запотевания стекол является, конечно же, повышенная влажность в салоне. А вот почему она повышена и насколько сильно — это уже другой важный вопрос. Влажный воздух в дождливую погоду, который к тому же заносится в салон на мокрых вещах и обуви, испарение от дыхания и даже конденсат — все это вполне естественные причины этой проблемы. Однако штатная система климатизации любого автомобиля должна легко справиться с этим вопросом. А чтобы помочь ей в этом, следует прибегнуть к нехитрым приемам:

Держите стекло автомобиля чистым, особенно лобовое. Это ведь не только безопасность, но и утомляемость за рулем. Чем чище стекло, тем легче глазам (особенно в темное время суток) и тем меньше вы устаете за рулем! Для ухода за стеклом совсем не обязательно прибегать к бытовой химии или специальным средствам. Обычной тряпки «микрофибры», мокрой и сухой, будет достаточно. Главное хорошо вытереть стекло насухо.

Используйте кондиционер. Это один из главных борцов с запотеванием стекла. Он эффективно «эвакуирует» влагу из салона.

Правильно распределяйте воздушные потоки. Главное внимание, опять же, следует уделить лобовому стеклу, а уже потом другим направлениям обдува. Во многих моделях автомобилей предусмотрена возможность настраивать потоки по своему усмотрению, но режим «на стекло» — обязателен. Также у большинства современных автомобилей есть режим «распотевания». Его задача — как можно быстрее обеспечить водителю хороший обзор, как минимум вперед. Когда стекло станет чистым, можно вернуться к обычному режиму работы.

Не используйте режим рециркуляции воздуха длительное время. Увидев чадящий грузовик водитель спешит включить рециркуляцию, но забывает открыть заслонку забора воздуха, когда ее проедет. Проверьте этот параметр, например при остановке на светофоре.

Не помогает и остекление продолжает потеть

Если никакие вышеописанные действия не помогают, нужно «копнуть глубже». Потому что такие постоянные симптомы, особенно если в автомобиле еще и запах сырости/плесени, свидетельствуют о явных неисправностях.

Начните с воздушного фильтра. Помните, когда его меняли? Если больше года назад (или больше 10-15 тыс. км пробега), то следует заменить и посмотреть на результат.

Вода может попадать в салон извне. Здесь вариантов несколько. Во-первых, могли прохудиться резиновые уплотнители. Случай не самый распространенный, но на подержанных автомобилях возможен. Или после замены стекла, особенно лобового. Очень часто засоряется дренаж (отвод воды из лобового стекла, грубо говоря, стекающий специальными отводами между двигателем и салоном). Тогда вода устремляется в салон. Такая поломка весьма коварна, поскольку проявляется не сразу, но проблем от нее масса. Вода попадает на покрытие пола в салоне и скапливается в полостях кузова, вызывая коррозию и т.д. Поэтому не ленитесь регулярно убирать листья и вообще всякий «мусор», который накапливается в районе стеклоочистителей.

Протекание может образоваться непосредственно в салоне. К примеру, в старых советских автомобилях немало хлопот доставлял радиатор обогревателя салона. На некоторых ВАЗовских автомобилях он продолжает это делать и сейчас. Словом, радиатор, патрубки, соединение — все это должно подвергнуться ревизии.

Доставить хлопот может и банальный… омыватель заднего стекла! Некачественное соединение его трубок или экономия на зимнем омывателе (вода в трубках замерзает и разрывает их) может подмочить ковровое покрытие пола или потолок, если трубка проведена там. В любом случае, экономия на копеечных вещах может обернуться серьезными проблемами в будущем.

И напоследок

Водители используют множество приемов борьбы с запотеванием стекол в автомобиле, от женских прокладок до рассыпания на полу кошачьего наполнителя для туалетов и нарезанного кубиками сырого картофеля. Однако, мы не советуем прибегать к ним, потому что тот же «кошачий туалет» в автомобиле — это не эстетично. Кроме того, это риск пропустить поломку, а затем обнаружить на полу автомобиля бассейн из жидкости омывателя или дождевой воды. Но ведь такие случаи бывали!

Поэтому регулярно следите за состоянием своего автомобиля и не ленитесь выполнять несложные рекомендации.