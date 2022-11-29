Акция продлена до 1-го декабря!Межбанк всего за 6000 грн. на год при оплате картой
Купить доступ

В центре Николаева демонтировали мемориальную доску Пушкину

В центре Николаева демонтировали мемориальную доску Пушкину
Фото: flickr

Коммунальщики Николаева убрали мемориальную доску поэту Александру Пушкину с дома на перекрестке улиц Соборной и Шевченко. Об этом сообщил начальник управления культуры и охраны культурного наследия города Юрий Любаров в Facebook.

"Говорят, что когда-то в Николаеве на этом месте останавливался поэт А.С.П. Не знаю, правда это или нет, но то, что сегодня он поехал дальше (и дальше, и дальше) от нашего города – это проверенный факт", - заявил Любаров.

Автор мемориальной доски – николаевский скульптор Юрий Макушев. Мемориальная доска висела на доме, где по версиям некоторых историков был постоялый двор и в нем останавливался поэт.

4a5a1d5-1.jpg
Было
55bf76a-2.jpg
Стало

Новости

Популярные темы форума

analytics