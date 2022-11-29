Словакия передала Украине 30 БМП-1

Украина получила от Словакии 30 машин боевой пехоты БМП-1, которые Братислава передала ВСУ в рамках договоренностей с Германией.﻿ Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в своем Twitter, сообщает Новое время.

"Рад подтвердить, что 30 словацких боевых машин пехоты передали Украине на основе соглашения с Германией" , — отметил он.

Надь также поблагодарил за сотрудничество свою немецкую коллег Кристине Ламбрехт.

Словакия передала Украине БМП-1, а взамен получит от Германии военную технику. Берлин отправит Братиславе 15 боевых танков Leopard 2A4, необходимую амуницию и запасные части. Общая сумма переданной Германией техники составит более 100 миллионов евро.

Ранее Словакия передала украинской армии еще одну САУ Zuzana. А Германия, Норвегия и Дания договорились закупить для Украины дополнительно 16 словацких самоходных гаубиц Zuzana 2. Поставки стартуют в следующем году.