Европа импортирует рекордные объемы российского СПГ – FT

Financial Times сообщает, что Европа импортирует рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ), поставляемого морским путем. Это свидетельствует, что регион не полностью избавился от зависимости от РФ, даже несмотря на то, что поставки газа по трубопроводам сократились, сообщает Зеркало недели.

Импорт российского СПГ, обычно перевозимого крупными танкерами, вырос более чем на 40 процентов в период с января по октябрь этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, что подчеркивает трудности для Европы в отказе от газа из РФ, несмотря на попытки Брюсселя отойти от российских энергоносителей.

Российский СПГ составил 16 процентов европейского морского импорта за этот период. Хотя общий объем 17,8 млрд кубометров составил лишь долю от 62,1 млрд кубометров трубопроводного газа, поступивших за это время, это, тем не менее, оставляет Европу уязвимой к энергетическому оружию главы Кремля Владимира Путина.

«Однажды Путин может проснуться и сказать: "Мы прекращаем поставлять СПГ в Европу", что заставит регион покупать газ на еще более дорогом спотовом рынке» , - сказала научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Анн-Софи Корбо.

Она также добавила, что Россия может перенаправлять грузы в страны, нуждающиеся в СПГ, такие как Бангладеш и Пакистан, по более низким ценам, чтобы достичь политической выгоды и оказывать давление на европейцев.

«Очень важно не забывать, что многие страны страдают, потому что они не могут позволить себе СПГ» , – заявила аналитик.

На российский газ не наложены никакие санкции из-за его важности для энергетической безопасности некоторых европейских стран. Кремль воспользовался этим, постепенно уменьшая поток через трубопроводы после вторжения в Украину, повышая цены и разжигая кризис по всему континенту.

Потоки газа через проходящий через Польшу трубопровод «Ямал» были остановлены с мая, а летом Россия сократила потоки через линию «Северного потока-1» в Германию. Позже на «Северных потоках» произошел взрыв, который, по утверждению некоторых европейских стран, был умышленным актом диверсии.

Россия также недавно угрожала ограничить поставки в Западную Европу через единственный трубопровод, который все еще соединяет регион через Украину. По данным аналитического центра Bruegel, поставки газа из России сократились почти на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для того чтобы восполнить этот пробел, Европа, в прошлом году импортировавшая 155 млрд кубометров российского газа, включая СПГ, обратилась к международному рынку сжиженного природного газа. По данным Refinitiv, в январе-октябре она импортировала рекордные 111 млрд кубометров СПГ, что почти на 70% больше, чем в прошлом году.

Импорт из России за этот период составил 17,8 млрд кубометров, увеличившись на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, при этом почти весь объем импорта пришелся на Францию, Бельгию, Испанию и Нидерланды.

Большинство российского СПГ поступает с предприятия «Ямал СПГ», ключевым владельцем которого является российская компания «Новатэк», а остальные части принадлежат французской Total, китайской CNPC и китайскому государственному фонду.

Еще одним признаком связей Европы с Россией является то, что в прошлом месяце в Грецию прибыло крупное судно, перевозившее СПГ с объекта «Портовая» у южной границы России с Финляндией, согласно данным компании QuantCube, занимающейся анализом спутниковых данных.

С 2017 года РФ входит в тройку крупнейших источников СПГ для Европы, на долю которой приходится около 20 процентов от общего импорта за последние три года. По данным Refinitiv, Россия была вторым по величине источником в этом году, но ее доля снизилась до 16%, несмотря на рекордный импорт, поскольку Европа приняла больше американского СПГ, на долю которого пришлось 42%. Катар был третьим по величине поставщиком СПГ в Европу, на долю которого приходилось 13,7%.

«Мое несколько циничное мнение заключается в том, что если мы покупаем СПГ у России, то это нормально. Потому что мы получаем от россиян то, что в противном случае было бы отправлено [куда-нибудь еще]. Что Европе срочно требуется, так это механизм защиты от того, что Россия избирательно отправляет газ отдельным покупателям в Европе, чтобы купить политическую выгоду и нарушить единство Европы» , - сказал старший научный сотрудник Bruegel Георг Захманн.

Европейское единство уже проходит испытание расколом между такими странами, как Испания и Греция, которые выступают за ограничение цен на газ, в то время как Германия, Дания и Нидерланды остаются скептически настроенными по отношению к такому шагу. Венгрия, между тем, подписала новое соглашение с «Газпромом» в августе.