Bloomberg: В НАТО вернулись к идее передать Украине истребители

Стратегически важный город Херсон вернулся под украинский контроль, хотя ему до сих пор грозят российские обстрелы и атаки по электросетям. Но в то время, когда солдаты с обеих сторон от линии фронта готовятся к войне зимой, формируются фактически два отдельных конфликта: один на земле, а другой в небе. Что может сделать Запад, чтобы помочь Украине справиться со срочными тактическими вызовами и получить долгосрочное преимущество? Об этом в статье для Bloomberg пишет бывший верховный главнокомандующий силами НАТО адмирал Джеймс Ставридис, сообщает Зеркало недели.

Он объясняет, что на земле дождливая осень и холодная зима приведут к сокращению операций. России и Украине нужно отдохнуть и укрепить свои войска, а также починить технику. Американский военный уверен, что до второй половины зимы, когда земля замерзнет, не следует ждать широкомасштабных боев.

России будет трудно восполнить пробелы в своих будущих операциях из-за низкой мотивации солдат и провальной мобилизационной кампании. 200-300 тысяч молодых мужчин убежали от призыва, оставив Россию и переехав в соседние страны. Владимир Путин начал отправлять на службу преступников, бездомных и алкоголиков. Ставридис указывает на то, что у Украины тоже есть свои вызовы. Конечно, у украинцев нет проблем с мотивацией, поскольку они воюют за свое существование. Однако проблема в том, что население Украины в три раза меньше, чем у России.

Украина также имеет большое преимущество в обеспечении, Запад продолжит передавать ей высокотехнологичное вооружение, критически необходимое для операций пехоты, а именно пушки, пулеметы, боеприпасы, горючее, грузовики, приборы ночного видения, зимнее снаряжение и средства связи. В это же время, мобилизованным россиянам приказывают самостоятельно покупать себе спальные мешки и запасаться тампонами, чтобы затем обрабатывать свои раны.

Но, по мнению Ставридиса, в сухопутной войне вызовом будет классический факт поля битвы: обороняющаяся сторона имеет преимущество. Военная теория говорит, что для прорыва хорошо укрепленной линии обороны требуется преимущество сил в пропорции три к одному. Иронично то, что поскольку украинская армия успешно освободила значительную часть ранее оккупированных территорий, российские оборонные позиции становятся более плотными. И их труднее разбить. Но, учитывая преимущество в обеспечении и мотивации, по мнению Ставридиса, положение Украины на земле значительно лучше, чем российское. Он отмечает, что бои будут тяжелыми, но все же на земле преимущество в руках украинцев. Но как насчет другой войны, которая продолжается в небе?

Ставридис подчеркивает, что в небе у России все еще есть преимущество. Во-первых, потому что ВВС РФ гораздо многочисленнее, а еще имеют большой боевой опыт в Сирии. Российские самолеты постоянно превращали в руины сирийские города, сбрасывая без разбора тысячи «глупых бомб». Целью было просто уничтожить любые возможности для поддержки сил, воевавших против режима Башара Асада, союзника Путина.

К сожалению, эти «ковровые бомбардировки» оказались очень эффективными. И, похоже, Путин пытается скопировать этот подход в Украине. Новый генерал, которого назначили командовать российскими оккупационными войсками, возглавляет ВВС РФ и известен своими зверствами в Сирии. Его стратегия очень проста: разбить украинские электросети и системы водоканала, чтобы сломать украинцев морально, заморозив их в домах, которые перестают быть пригодными для жизни.

Несмотря на то, что российские запасы высокоточных ракет быстро иссякают, у Путина все еще есть много «глупых бомб», оставшихся на складах еще со времен Холодной войны. По мнению Ставридиса, российскому президенту плевать на разрушения или смерть гражданских. Поэтому он может сбросить таких бомб как можно больше.

Экс-главнокомандующий войсками НАТО считает, что Западу нужно увеличить свою поддержку украинской противовоздушной обороны. Президент Украины Владимир Зеленский, конечно, хотел бы, чтобы альянс закрыл небо над его страной.

«Но более вероятно, что он получит еще большее количество передовых систем вроде «Железного купола», батарей Patriot, а также тактических истребителей. Лидеры в столицах НАТО пересматривают идею, которая была отвергнута в начале войны: отправить либо советские MиГ-29 (Польша предлагала передать их украинцам), либо американские многоцелевые истребители F-16, которыми легко научиться управлять. Без таких мер война в небе будет и дальше развиваться в пользу Путина» , - пишет Ставридис.

По мнению американского военного, обеспечение Украины инструментами для закрытия своего неба может являться ключом к тому, чтобы заставить Россию начать настоящие переговоры. И это может произойти уже в начале весны, учитывая успехи украинской армии на земле.