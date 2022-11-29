НБУ презентовал проект концепции е-гривны

Национальный банк презентовал проект концепции цифровой гривны, призванной выполнять все функции денег и дополнять в этом наличную и безналичную форму гривны. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Национальный банк рассматривает и прорабатывает такие возможные варианты использования е-гривны, от которых будут зависеть ее дизайн и основные характеристики:

е-гривна для розничных безналичных платежей с возможным функционалом «программированных» денег: для осуществления целевых социальных выплат, снижения государственных расходов на администрирование и контроль целевого использования средств, а также использование технологии смартконтрактов для программирования разнообразной логики расчетов в зависимости от наступления тех или иных обстоятельств и фактов; е-гривна для использования в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами). Е-гривна может стать одним из ключевых элементов качественного развития инфраструктуры для рынка виртуальных активов в Украине; е-гривна для обеспечения возможности осуществления трансграничных платежей: обеспечит возможность осуществлять трансграничные платежи быстрее, дешевле и прозрачнее.

В НБУ отмечают, что Национальный банк продолжает прорабатывать проект концепции е-гривны с участниками платежного рынка, участниками рынка виртуальных активов и государственными органами

Цифровые деньги Национального банка – это электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является Национальный банк.

Использование е-гривны должно быть удобным и доступным для всех слоев населения, юридических лиц, государственных органов, банков и небанковских финансовых учреждений, убеждены в Нацбанке.

Напомним, в сентябре прошлого года НБУ открыл проект «Е-гривна», целью которого является определение целесообразности широкомасштабного выпуска в Украине цифровой формы гривны на основании проведенных исследований.