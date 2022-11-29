Украинцы больше всего доверяют Генштабу и ОПУ – опрос

Наиболее надежным источником новостей и другой информации для украинцев является семья и друзья, а в случае с госорганами – Генштаб ВСУ/Минобороны и Офис президента. Такие результаты показал опрос, выполненный InMind по заказу международной организации Internews, реализующей «Медийную программу в Украине» при финансовой поддержке USAID, сообщает Зеркало недели.

В то же время, около 60% респондентов доверяют новостям из соцсетей, а еще почти половина опрошенных – новостям из интернет-медиа и национального телевидения. При этом в этом году повысился уровень доверия к интернет-сайтам и национальному телевидению. В то время как все виды прессы ослабили свои позиции.

В вопросе доверия к медиа мнения опрошенных разделились. В частности, одни выражают низкое доверие ко всем типам медиа, ведь в режиме военного положения медиа «не могут подавать правду априори». Также новости вызывают скепсис из-за несовпадения фактов в новостях, которые подают медиа, и тем, что украинцы получают непосредственно из личного общения. Другая часть опрошенных, напротив, убеждена, что доверие к медиа выросло, ведь во время войны нельзя говорить неправду.

Опрос показал, что уровень доверия к медиа все же поднялся, потому что, по мнению респондентов, война объединила всех. Основными критериями новостей, которые вызывают доверие, являются:

оперативность – из-за военных действий эта характеристика стала критически важной;

максимальная объективность, честность;

наличие фото и/или видео материала (любого качества, лучше даже без редакторской обработки);

наличие основных деталей: что, когда и где произошло;

отсутствие манипуляций, эмоциональной подачи новости, максимальная беспристрастность.

При этом 73% опрошенных отметили, что для них достаточно материалов о ходе подаваемых в целом войны. Большего освещения хотел бы каждый пятый респондент.

Большинство украинцев, принявших участие в опросе, доверяют материалам, в которых освещается ход войны. Они уверены, что в них качественно анализируются события, предоставляется оперативная и достоверная информация.

«Респонденты в целом удовлетворены объемом информации о войне. По их мнению, новости стали более подробными, а также появилось большее количество каналов новостей (сайты, Телеграмм каналы). Респонденты также отмечают, что новости стали более «человечными» и эмоционально насыщенными, поскольку сами ведущие не скрывают своих эмоций и переживаний за судьбу страны («Ведущие не как работы, а видна их человечность»)» , – говорится в опросе.

Также исследование показало, что среди украинцев наблюдается запрос на:

информацию о жизни граждан на линии фронта;

данные с оккупированных территорий;

как можно более объективные актуальные данные с фронта;

информацию об экономике страны и социальных вопросах (поддержка населения, ЖКХ);

данные о работе волонтеров;

информацию об экономической ситуации в России после введения санкций;

новости о событиях в мире.

В то же время, во время опроса речь шла и о наличии цензуры относительно новостей. В частности, опрашиваемые с пониманием относятся к такому явлению и отмечают, что не все можно рассказывать в СМИ.

Относительно утомляемости от новостей о войне, мнения респондентов также разделились. Одни опрошенные отметили, что испытывают эмоциональную усталость от военных новостей, но несмотря на это, они испытывают необходимость их смотреть.

В то же время, другая часть украинцев утверждает, что не чувствует усталости. У некоторых респондентов наблюдается «информационная перегрузка», когда круглосуточное пребывание в информационном потоке эмоционально истощило и заставило их перейти от хаотического потребления новостей в более упорядоченное. Так, если в первые месяцы полномасштабной войны количество источников и новостных каналов было очень велико (до 10), то сейчас респонденты следят за 2-3 новостными каналами.

Опрос проводился с 8 августа по 9 сентября 2022 года методом Face-to-face. Респондентами стали украинцы в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие на всех подконтрольных украинскому правительству территориях Украины. Общая выборка 2022 = 3250 интервью (из которых по примерно 300 интервью в 8 областях: Киевская (включая г. Киев), Винницкая, Днепропетровская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская). Репрезентативная часть 2022=1456 интервью. Ошибка выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,5%.