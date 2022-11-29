В Минцифре хотят срочно легализовать виртуальные активы

Министерство цифровой трансформации выступает за срочную легализацию виртуальных активов в Украине.﻿ Об этом рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Экономическая правда.

Он рассказал, что Верховная Рада уже приняла базовый закон "О виртуальных активах", который являлся драйвером законодательного процесса.

"Сейчас нужно принять налоговый законопроект, чтобы легализовать это направление, потому что Украина может получить новый сектор экономики и дополнительные налоговые поступления" , – сказал он.

Федоров отметил, что по данным ведущих блокчейн-аналитических компаний, Украина находится среди мировых лидеров по использованию криптовалют. Но для криптоиндустрии в правовом поле нужно сделать все необходимое для ее легализации