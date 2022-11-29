Шмыгаль: Электроэнергии для населения хватает на 5-6 часов в сутки

В Украине сохраняется дефицит электроэнергии, но достаточно для равномерного распределения электроснабжения потребителям по крайней мере по 5-6 часов в сутки.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает Экономическая правда.

Глава правительства подчеркнул, что ситуация в энергосистеме остается сложной. Но даже при дефиците в энергосистеме 30%, расходах сети и первоочередном заживлении критической инфраструктуры в каждой области остается 50-60% на покрытие потребностей населения.

"Этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений между всеми потребителями, чтобы люди включали свет по крайней мере на 5-6 часов в день" , – подчеркнул Шмыгаль.

Также он призвал местные власти объяснить украинцам, почему некоторые дома не отключают, по каким причинам и с какими критическими объектами инфраструктуры они связаны.

"Не допустим, чтобы в одних домах не было по 20-30 часов, а иногда и 40 часов, тогда как другие остаются со светом круглосуточно. Это вопрос справедливости" , – добавил премьер.

Напоминаем:

К 11:00 вторника, 29 ноября, производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине, дефицит мощностей составляет 30% – электроснабжение будут ограничивать во всех областях.

В понедельник, 28 ноября, из-за стремительного роста дефицита в энергосистеме применяются аварийные отключения по всей территории Украины.