СNN: Пентагон рассматривает возможность отправить Patriot в Украину

CША рассматривают возможность отправить системы противоракетной обороны Patriot в Украину, сообщил неназванный высокопоставленный представитель Минобороны США в комментарии CNN, сообщает Новое время.

Отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность отправить Patriot в Украину, он сказал: «все возможности на столе».

"Patriot — это одна из рассматриваемых возможностей ПВО" , — сказал представитель Пентагона.

Чиновник добавил, что ПВО Украины является «высшим приоритетом» США.

"Мы рассматриваем все возможности, которые могли бы помочь украинцам противостоять атакам России, поэтому все на столе, и мы смотрим, что могут сделать Соединенные Штаты, мы смотрим, что наши союзники и партнеры могут сделать и ищем комбинации возможностей, которые были бы полезны" , — добавил чиновник.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что на саммите НАТО 29−30 ноября в Бухаресте главными темами для Украины станут системы ПВО Patriot и трансформаторы.

Ранее американский отставной адмирал Джеймс Ставридис предположил, что Украина может получить от стран-союзниц НАТО еще больше высокотехнологичных ракетных комплексов класса «воздух-поверхность», системы Patriot и, возможно, тактические истребители.