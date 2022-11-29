Foreign Affairs: Почему война в Украине будет долгой?

Когда Россия вторглась в Украину в конце февраля, мало кто представлял себе, что война будет продолжаться до сих пор. Российские планировщики не рассчитывали столкнуться с жестким сопротивлением украинской армии. Они также не ожидали, что Европа и Северная Америка так упорно будут поддерживать Киев. И тем более в Москве не ожидали, что у российской армии так много недостатков, сообщает Зеркало недели.

Обе стороны окапываются. И бои могут длиться еще месяцы, если не годы. Почему эта война затянулась? Ведь большинство конфликтов кратковременны. Об этом в статье для Foreign Affairs пишет профессор политологии и международных дел в Колумбийском университете Кристофер Блаттман. Он указывает на то, что в последние два столетия среднестатистическая война длилась 3-4 месяца. Такая кратковременность в значительной степени связана с тем фактом, что война - самый плохой способ урегулирования политических разногласий. Когда цена кровопролития становится очевидной, враги обычно начинают договариваться.

Конечно, многие войны продолжались дольше. Компромиссов не удалось достичь из-за трех главных стратегических причин: когда лидеры думали, что поражение угрожает их существованию, когда лидеры не имели четкого понимания своих и вражеских сил и когда лидеры боялись, что их враг станет сильнее в будущем. По мнению Блаттмана, все эти факторы и вынуждают войну в Украине продолжаться.

Но это только часть истории. Автор отмечает, что российская война против соседней страны имеет идеологические корни. Владимир Путин отрицает подлинность украинской идентичности и государственности. Инсайдеры говорят, что российское правительство обманывает себя собственной дезинформацией и фанатично стремится захватывать территории. В свою очередь, Украина неуклонно придерживается своих идеалов. Лидеры и народ в стране демонстрируют, что не хотят приносить в жертву российской агрессии свою свободу и суверенитет, какой бы ни была цена. Те, кто симпатизируют таким убеждениям, называют их «непреклонными ценностями». Скептики критикуют их, называя «непримиримостью» и «догмой». Но в любом случае результат всегда один и тот же: каждая из сторон исключает «реальную политику» и ведет бой за принципы.

Автор подчеркивает, что Россия и Украина в этом не уникальны. Идеологические убеждения объясняют многие длительные войны. Американцы особенно должны узнавать собственное революционное прошлое в этой битве убеждений, из-за которой российская война против Украины затягивается. Многие демократии тоже похожи на Украину, где популярные идеалы делают определенные компромиссы отвратительными.

«Это редко признают, но жесткое соблюдение принципов и ценностей часто делает мир недостижимым. Война в Украине – это лишь последний пример битвы, которая продолжается не из-за стратегических дилемм, а потому, что обе стороны считают идею примирения неприемлемой» , - пишет Блаттман.

Почему некоторые войны не заканчиваются

Войны начинаются и продолжаются, когда лидеры думают, что могут добиться лучшего результата с помощью силы, чем путем нормальной политики. Страны ведут затяжные войны по трем рассчитанным причинам. Во-первых, правители, которые боятся за свое выживание, остаются на поле битвы.

«Если Путин верит, что поражение покончит с его режимом, тогда у него появляются причины продолжать кровопролитие, какими бы ни были последствия для россиян» , – объясняет автор.

Во-вторых, войны существуют в условиях неопределенности. Например, когда обе стороны имеют лишь размытое представление о своей относительной силе или когда они недооценивают, насколько разрушительны последствия конфликта. Как правило, несколько месяцев боев развеивают этот туман. На поле боя сила и решительность каждой из сторон становятся очевидными. И это разрушает ошибочные представления. Враги находят способ покончить с войной, достигнув договоренностей, отражающих новый очевидный баланс силы. Именно поэтому войны, как правило, короткие. Но в некоторых случаях туман войны развеивается очень медленно.

«Возьмем к примеру нынешнюю ситуацию в Украине. Украинская армия превзошла все ожидания. Но до сих пор неизвестно, может ли она выгнать российские войска из страны. Холодная война может подорвать европейскую готовность и дальше обеспечивать Украину финансами и оружием. А влияние российской мобилизации на поле битвы станет очевидным через несколько месяцев. В условиях такой неопределенности врагам может быть тяжело договариваться о мирном соглашении» , – объясняет Блаттман.

И в-третьих, некоторые политологи и историки утверждают, что каждая долгая война имеет в своей основе так называемую «проблему обязательств», то есть неспособность одной или обеих сторон по-настоящему взять на себя обязанность исполнения мирного соглашения из-за ожидания изменений в балансе сил. Такую ситуацию называют «ловушкой Фукидида» или «превентивной войной», в которой одна из сторон атакует, чтобы закрепить текущий баланс сил, прежде чем он будет потерян. От попыток Германии предотвратить укрепление России в 1914 году до желания США не позволить Ираку стать ядерным государством в 2003-м, - проблема обязательств являлась фактором многих больших войн. В таком случае договоренности могут провалиться еще до того, как их подпишут.

Блаттман пишет, что на первый взгляд российская война против Украины затянулась из-за проблемы обязательств. Каждый раз, когда лидеры в Европе и генералы в США начинают говорить, что пора договариваться с Россией, украинцы и их союзники отвечают, что Путину нельзя доверять в любом соглашении. Кремль стремится завоевать еще больше территорий, а его лидер политически и идеологически зациклен на своих военных целях. В Киеве предостерегают: если договариваться сейчас, Россия просто перегруппируется и снова пойдет в атаку. В то же время Блаттмен считает, что украинцы не настроены идти на компромиссы со своим угнетателем. Даже если Москва смогла бы договориться с Киевом о перемирии, шансы того, что украинское общество или парламент смирятся даже с малейшей потерей людей или территорий, очень малы. Реакция общества сорвала бы любое соглашение, достигнутое через переговоры.

Впрочем, ситуация между Россией и Украиной, по мнению автора, – это не классическая проблема обязательств, основанная на стратегических расчетах или потенциальных изменениях в балансе сил. Договориться им мешают "нематериальные силы". Из-за украинских принципов и российской одержимости война не заканчивается. И достигнуть соглашения не удастся, потому что обе стороны предпочитают битву, а не уступки.

Страсть и целеустремленность

Автор подчеркивает, что нежелание президента Украины идти на компромиссы нельзя назвать чем-то нетипичным. На протяжении всей истории такая непоколебимость возникала всякий раз, когда колонизированные и угнетенные народы решали бороться за свою свободу, несмотря ни на что. Они отвергали покорность по многим причинам, включая сочетание злобы и принципов. Уступки империализму и доминированию просто неприемлемы даже для более слабой стороны. В 1961 году политический философ Франц Фанон писал в своем труде «Гранные и голодные»: «Мы восстаем просто потому, что из-за большого количества причин мы больше не можем дышать».

Блаттман пишет, что схожесть украинского сопротивления и Американской революции очень впечатляет. Тогда, как и сейчас, большое государство надеялось усилить свою хватку на горле более слабого. В 1760-1770-х годах Великобритания снова и снова пыталась ограничить автономию 13 колоний в Северной Америке. Британская армия была сильнее, а у колонистов не было формальных союзников. Поэтому частичный суверенитет и увеличение налогов были наилучшим соглашением, которое колонисты могли просить у гегемона. Однако американцы отвергли такой вариант. Почему?

В письме к Томасу Джефферсону в 1815 году Джон Адамс писал, что настоящая революция произошла «в умах людей». И она произошла «в течение 15 лет до кровопролития в Лексингтоне», – писал он. Адамс отметил, что несколько лет он наблюдал за «радикальными изменениями в принципах, мыслях, настроениях и стремлениях» колонистов.

«Для многих из них даже вопрос не стоял о том, чтобы уступить принципы в пользу британского короля. В Украине, самостоятельность которой Путин атаковал на протяжении почти десятилетия, возникла аналогичная решительность» , – объясняет автор.

Украинцы принципиально отвергают любые территориальные посягательства России. Они отказываются склониться перед российской агрессией, особенно, если это оставит многих их соотечественников на оккупированной территории. Это также похоже на старую и теперь забытую идею в исследовании войны – принцип «неделимости», предполагающий, что объект, место или ряд принципов считаются людьми неделимыми или такими, которыми нельзя уступать ни в коем случае. Некоторые исследователи использовали этот принцип, чтобы объяснить, почему священные места или территория, где проживает этнос, могут стать причиной затяжной войны. Другие же отвергали это утверждение как объяснение очень узкого класса конфликтов. Поэтому неделимость исчезла из академического поля зрения.

«Впрочем, концепция достаточно мощная. И ее можно применить к широкому спектру конфликтов. Смелые защитники Украины, антиимпериалистические революционеры в колониальной Америке и европейские колонии в Африке отказывались уступать свои свободы, потому что считали такой компромисс слишком дорогим. Радикальное изменение принципов и настроений людей сделало отказ от территорий и свободы политически неприемлемым» , - объясняет автор.

Он подчеркивает, что существуют стратегические причины для Украины продолжать свою борьбу, а для Запада – поддерживать ее в этом. Однако усиля, нацеленные на сопротивление России, и отказ от неприятных компромиссов ради быстрого окончания войны также следует рассматривать как доказательство неизменной силы идеалов и принципов в политике.

Ценности и идеалы будут играть ключевую роль в войнах, которые демократиям придется вести в будущем. Запад со временем стал больше опираться на права. Многие страны теперь считают своим долгом придерживаться и защищать определенные либеральные принципы любой ценой. Философ Майкл Игнатиефф назвал это изменение «Революцией прав». Эти идеалы следует беречь, а западные правительства должны продолжать пытаться претворить их в жизнь.