Зеленский: К концу года Россия потеряет 100 тысяч солдат

Президент Владимир Зеленский заявил, что еще до конца года российская армия потеряет 100 тысяч человек убитыми из-за вторжения в Украину, сообщает Новое время.

"Еще в этом году Россия потеряет убитыми сто тысяч своих солдат и только Богу известно сколько наемников. А Украина будет стоять. Мир же будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых" , - заявил глава государства.

Зеленский отметил, что ситуация на фронте остается тяжелой. В частности, оккупанты продолжают пытаться наступать в Донецкой области.

"Ситуация на фронте сложная. Несмотря на очень большие российские потери оккупанты все еще пытаются наступать на Донетчине, закрепиться на Луганщине, двигаться на Харьковщине, что-то там они планируют на юге. Но держим оборону и, главное, не даем врагу осуществить их намерения" , – заявил Зеленский.

Президент напомнил, что россияне планировали полностью захватить Донбасс еще весной или летом.