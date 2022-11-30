У WhatsApp появилась полезная функция

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Речь идет о сообщении самому себе, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.

Как это работает

Функция называется "Написать себе" (Message Yourself). В сущности это чат, который виден только вам. Вы можете отправлять заметки, напоминания, ссылки и любую другую информацию, которую хотите сохранить.

О подготовке новой опции стало известно ранее – в начале ноября она появилась у части бета-тестеров. WhatsApp сообщил о ее запуске на всех устройствах пользователей.

Воспользоваться новшеством могут владельцы как Android, так и устройств iOS. Если у вас сейчас эта функция недоступна – подождите немного до обновления версии.

Как начать чат с собой

Вверху списка контактов указан ваш собственный контакт. Вы можете выбрать его и начать общение, как обычно, с другими пользователями. При этом все отправленные сообщения будут отображаться только вам.