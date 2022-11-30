Укрзализныця не будет отменять поезда в случае новых блэкаутов

В случае наступления новых блэкаутов "Укрзализныця" не будет отменять пассажирские поезда, как и после блэкаута 23 ноября. Об этом рассказал глава правления компании Александр Камышин, сообщает Экономическая правда.

"Мы не отменяем ни одного поезда и мы едем. Все наши вокзалы освещены, на всех вокзалах есть тепло, связь и электроэнергия. Так будем работать и дальше" , – сказал он.

В то же время, Камышин добавил, что задержки поездов являются неизбежным следствием любого блэкаута.