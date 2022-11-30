Минобороны РФ планирует капитально развивать ядерные силы

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что его ведомство в 2023 году будет капитально развивать ядерные силы РФ, сообщает Украинская правда.

"В следующем году особое внимание уделим капитальному строительству в интересах ядерных сил" , - заявил Шойгу.

Он также добавил, что вооруженные силы России в ходе "специальной военной операции" тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии.

По словам Шойгу, прежде всего это касается использования "разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения"

Российский министр обороны отметил, что с учетом опыта войны в Украине "совершенствуется и контрбатарейная борьба как одна из основных задач огневого поражения противника".

По словам Шойгу, к ее выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы "Торнадо-С" и артиллерийские системы большой мощности "Малка" – они якобы эффективно поражают "иностранные реактивные и артиллерийские системы".

Глава Минобороны РФ также предложил применять на войне в Украине "перспективные вооружения".