СМИ: В Хорватии агенты ФБР обыскали яхту Медведчука и Марченко

В Хорватии в середине ноября агенты Федерального бюро расследований США провели обыск на 92-метровой яхте "Royal Romance", принадлежащей выданному России украинскому народному депутату Виктору Медведчуку, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении хорватского издания "Jutarnji List".

Издание написало об обыске роскошной яхты "Royal Romance" 29 ноября, но обыск прошел за 10 дней до того, в соответствии с постановлением окружного суда Сплита от 15 ноября.

Это подтвердил судья и спикер окружного суда Сплита Динко Мешин. Ордер на обыск был выдан по запросу Министерства юстиции США.

Это тайное производство, поэтому судья Мешин не смог сообщить больше деталей, кроме того, что в ордере есть имя украинского олигарха и его жены Оксаны Марченко.

США ведут против кума Владимира Путина и его жены дела за нарушение там федеральных законов, среди прочего их обвиняют в отмывании денег.

Отметим, 5-палубная яхта "Royal Romance" построена судостроительной компанией "Feadship", Виктор Медведчук получил ее в июле 2015 года. В марте 2021 года яхта "Royal Romance", которой владела семья народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, сменила владельца, чтобы избежать украинских санкций.

Бывший лидер запрещенной ОПЗЖ и кум российского диктатора Путина Виктор Медведчук, исчезнувший из инфопространства после того, как его обменяли на 200 защитников Украины и передали в РФ, нашелся в оккупированном Крыму. В обществе жены, Оксаны Марченко, он якобы засветился в Ялте.