Министр инфраструктуры Кубраков написал заявление на увольнение
Министр инфраструктуры Александр Кубраков написал заявление об увольнении - ожидается, что он станет вице-премьером, который будет отвечать за инфраструктуру и региональное развитие, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"В Верховную Раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об увольнении с должности Министра инфраструктуры Украины", - написал Мельничук.
Как отмечает заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, Кубраков станет вице-премьером, который будет отвечать за инфраструктуру и региональное развитие.
"Соответственно, объединит Министерство инфраструктуры и Министерство регионального развития.
Министерство реинтеграции остается без изменений", - написал Железняк.
"В Раду внесли заявление Кубраков Александр об увольнении с должности Министр инфраструктуры Украины.
Почему так, потому что с начала его надо проголосовать за увольнение.
Затем в тот же день коалиция подаст постановление на назначение вице-премьер министром и объединить два министерства (инфраструктуры и региональной политики). Это произойдет на этой неделе", - добавил Железняк.
Напомним:
Ранее УП писала, что Министерство развития общин и территорий Украины могут объединить с Министерством инфраструктуры.