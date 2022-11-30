Министр инфраструктуры Кубраков написал заявление на увольнение

Министр инфраструктуры Александр Кубраков написал заявление об увольнении - ожидается, что он станет вице-премьером, который будет отвечать за инфраструктуру и региональное развитие, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об увольнении с должности Министра инфраструктуры Украины" , - написал Мельничук.

Как отмечает заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, Кубраков станет вице-премьером, который будет отвечать за инфраструктуру и региональное развитие.

"Соответственно, объединит Министерство инфраструктуры и Министерство регионального развития.

Министерство реинтеграции остается без изменений", - написал Железняк.

"В Раду внесли заявление Кубраков Александр об увольнении с должности Министр инфраструктуры Украины.

Почему так, потому что с начала его надо проголосовать за увольнение.

Затем в тот же день коалиция подаст постановление на назначение вице-премьер министром и объединить два министерства (инфраструктуры и региональной политики). Это произойдет на этой неделе", - добавил Железняк.

Напомним:

Ранее УП писала, что Министерство развития общин и территорий Украины могут объединить с Министерством инфраструктуры.