В Кабмине поручили проверить, как облэнерго соблюдают графики отключений

Инспекторы будут проверять, как облэнерго соблюдают графики отключений света в Украине после российских атак на энергетическую инфраструктуру, сообщает Новое время.

Как сообщает пресс-служба правительства, мониторинг проведет Державная инспекция энергетического надзора по поручению Министерства энергетики. Инспекторы проверят, насколько корректно применяются графики отключений и соблюдают ли операторы «сроки и продолжительность». Также будет проверяться состояние оборудования системной противоаварийной автоматики.

После проверок Минэнерго собирается издать указ о внеплановых проверках на объектах энергетики во время военного положения.

"…Важно, чтобы все энергетические компании, операторы систем распределения работали слаженно и ответственно. Графики отключений электроэнергии должны быть составлены и применяться в соответствии с требованиями действующего законодательства и максимально, насколько это возможно, учитывать нужды потребителей. Операторы систем распределения должны четко соблюдать эти графики при отсутствии аварийных и экстренных ситуаций" , — сказал министр энергетики Герман Галущенко.

В компании Укрэнерго днем 30 ноября сообщили, что дефицит мощности в украинской энергосистеме сократился до 27%.

Ранее Герман Галущенко говорил, что ситуация с энергетикой в Украине улучшается с каждым днем и, если не будет новых обстрелов, можно будет сократить продолжительность отключения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 29 ноября заявлял, что после российских ударов дефицит в энергосистеме составляет 30%, для населения в каждой области остается 50−60% на покрытие потребностей. Сейчас этого достаточно, чтобы давать людям свет по пять-шесть часов в день.