Погода в Украине на 1 декабря: Мороз и сильный ветер

Сегодня, 1 декабря, в большинстве областей Украины осадков не ожидается, на востоке сильный ветер. Температура в Киеве около 1° мороза﻿. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра, сообщает Деловая столица.

"Облачно с прояснениями, без осадков. В западных и северных областях на дорогах иногда гололедица" , — пишут синоптики.

Ветер восточный, 5-10 м/с, на востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура в большинстве районов северной части ночью 6-11° мороза, в Житомирской и Винницкой местами 14-16°, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 7-12° тепла.

В Киевской области без осадков, на дорогах местами гололед. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 6-11° мороза, местами 14-16°, днем 0-5° мороза; в Киеве ночью 6-8° мороза, днем 0-2° мороза.