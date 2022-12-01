ВВС: Молдова готовится к массовым отключениям света

В результате ракетных ударов РФ по Украине в Молдове начались массовые отключения электроэнергии. Как оценивают сложившуюся ситуацию, предприниматели и обычные граждане, и существует ли угроза нынешнему правительству в репортаже ВВС, сообщает Новое время.

Исторически маленькая Молдова почти полностью зависела от импорта дешевого российского газа и практически все ее линии электропередач проходят через Украину.

Поэтому удары по украинской энергетике оставили часть страны без света, а власти предупреждают о новых отключениях.

Как в Молдове реагируют на войну и почему в Украине недовольны

Молдавский вице-премьер Андрей Спину обвиняет Россию в «гибридной войне» против его страны.

«Все просто, – говорит Спину, – они не хотят, чтобы Молдова пошла по европейскому пути».

Россия запрещала импорт молдавского вина / Фото: Max Lomakin / BBC

Всего в 500 метрах от границы с Украиной расположен винный регион Пуркари. Местная винодельня Purcari в течение многих лет продавала почти всю свою продукцию в Россию, поэтому, когда Москва ввела эмбарго на молдавское вино в 2006 и 2013 годах, это почти уничтожило винодельческий бизнес.

"Мы не могли платить зарплату. Не могли платить нашим поставщикам. За одну ночь мы потеряли наш самый большой рынок" , - говорит председатель совета директоров Purcari Winery Group Василий Тофан.

Вино имеет огромное значение в Молдове, как в социальном, так и экономическом плане. Тофан считает, что российское эмбарго было прямым результатом попыток Молдовы выйти из сферы влияния России в сторону Европы.

"Россия всегда находила способы использовать экономические рычаги для достижения своих геополитических целей" , - говорит он.

Но винодельня Purcari отнеслась к кризису как новой возможности и стала крупнейшим экспортером молдавского вина в ЕС, США и Азию.

Их опыт перекликается с тем, что сейчас переживает Молдова с газом и электроэнергией.

Вице-премьер страны говорит, что Россия таким образом оказывает давление на Молдову, чтобы отвлечь от заявленной интеграции в ЕС.

Правительство в Кишиневе получает помощь от ЕС и предлагает субсидии для самых бедных, но все равно серьезные проблемы.

Инфляция в стране достигла 30% и некоторым людям трудно оплачивать даже коммунальные услуги.