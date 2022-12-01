CNN: США могут значительно расширить обучение украинских военных

Администрация Байдена рассматривает возможность резкого расширения подготовки, которую американские военные предоставляют украинским силам, включая обучение до 2500 украинских солдат ежемесячно на американской базе в Германии.﻿ Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников, сообщает Европейская правда.

Если предложение будет принято, это будет означать значительное увеличение не только количества украинцев, которых тренируют США, но и типа подготовки, которую они получают. С начала войны в феврале США подготовили лишь несколько тысяч украинских солдат, в основном небольшими группами, которые обучались пользованию конкретными системами вооружения.

Согласно новой программе, США начнут обучать гораздо большие группы украинских солдат более сложным тактическим приемам ведения боя, в том числе, как координировать маневры пехоты с артиллерийской поддержкой. По словам одного из источников, информированного об этом предложении, речь идет о "гораздо более интенсивном и всестороннем" обучении, чем то, которое Украина получала в Польше или Британии.

Предложение, которое было сделано по просьбе Украины, все еще находится на межведомственном рассмотрении в администрации.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена отказался комментировать особенности планирования, заявив CNN, что "мы не будем опережать решения, которые еще не приняты, но мы постоянно ищем способы убедиться, что украинцы имеют навыки, необходимые для достижения успеха на поле боя, поскольку Украина защищает свою территорию от российской агрессии".