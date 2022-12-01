Spiegel: Новый массированный удар по Украине, похоже, неизбежен
Новый массированный ракетный удар страны-террористки России по Украине, похоже, неизбежен. Об этом пишет немецкое издание Spiegel, опираясь на спутниковые снимки аэродрома «Энгельс-2» под Саратовом от компаний Maxar Technologies и Planet Labs, сообщает Зеркало недели.
Спутниковые снимки свидетельствуют о необычной активности на аэродроме «Энгельс-2» под Саратовом – около двух десятков бомбардировщиков дальнего действия Ту-95 и Ту-160.
«Активность на базе очень высока», – подтвердил Spiegel независимый военный аналитик Арда Мевлютоглу.
Там, комментирует эксперт, можно увидеть топливозаправщики, ящики с боеприпасами, транспортные средства и ремонтные материалы.
«Также интересно, что многие большие грузовые самолеты припаркованы на асфальте, что указывает на недавнюю большую партию на базу, возможно, крылатые ракеты, – говорит Мевлютоглу. – Очень большое количество бомбардировщиков на асфальте свидетельствует об увеличении операций, если не о неминуемой широкомасштабной атаке».
С ним согласен Конрад Музыка, военный эксперт Rochan Consulting.
«На земле много движений, многие самолеты обслуживаются и, очевидно, готовятся к новым миссиям, – говорит Музыка. – Вы также видите тележки, которые могут использоваться для транспортировки крылатых ракет Х-55 или Х-101».
По мнению аналитиков, Энгельс-2 является одной из важнейших баз российских ВВС. Там базируются два полка стратегических бомбардировщиков, являющихся частью российской тактики воздушного ядерного сдерживания.