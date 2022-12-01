Скандал с "русским миром" в Лавре: СБУ сообщила о подозрении священнику

СБУ сообщила о подозрении священнослужителю из Лавры, на богослужение которого восхваляли "русский мир", сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал СБУ.

В ходе расследования установлен факт противоправных действий одного из участвовавших в службе священников и его сообщников. Также это было подтверждено соответствующими экспертными исследованиями.

Вышеупомянутые лица подозреваются в правонарушении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 436-2 УК Украины - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное группой лиц.

"Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ожидает "пробуждения матушки-руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений" , - заявил руководитель СБУ Василий Малюк.

Напомним, что в середине ноября СБУ начала расследование из-за скандала, произошедшего в одном из храмов Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Во время богослужения звучали восхваляющие "русский мир" тезисы пропагандистского характера.

Также добавим, что 22 ноября СБУ провела обыски на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.